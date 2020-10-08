Кевин Макхэйл назвал ключевой фактор, который не позволяет «Майами» выиграть титул

Бывший главный тренер «Хьюстон Рокетс» Кевин Макхэйл выразил мнение, что «Майами» не сможет выиграть финальную серию плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс», так как у «Хит» нет игрока, способного в одиночку решать эпизоды против высококлассной защиты.



«У «Майами» нет игрока, которому можно сказать: «Вот, тебе мяч. Набирай нам очки». Иногда «Хит» нужно выполнить пять или шесть различных действий за одно владение, чтобы найти хорошу возможность для броска. У всех чемпионских команд был игрок, которому можно было просто отдать мяч. У всех был парень, через которого можно строить атаки. У «Майами» этого нет. Им приходится строить нападение с помощью громадного количества комбинаций. Трудно получать хорошие возможности для броска в игре против сильной защитной команды, особенно после трёх или четырёх игр плей-офф подряд. У «Майами» нет игрока, через которого можно строить атаки. Джимми Батлер не может сделать сделать это, когда против него защищается Энтони Дэвис», — приводит слова Макхэйла Clutch Points.