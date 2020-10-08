Стив Керр рассказал, какие игроки нужны «Голден Стэйт» на драфте и рынке свободных агентов

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр заявил, что на драфте и рынке свободных агентов НБА клуб постарается усилиться игроками с хорошим атлетизмом.

«Я думаю, что наша команда должна стать более атлетичной. Очевидно, у нас много талантивых исполнителей. Но у нас не очень атлетичная команда. Мы немного потеряли в мощи на позиции тяжёлого форварда и центрового. Сейчас мы недостаточно атлетичны, чтобы быть там, где мы хотим быть. Но все мы знаем потребности команды. У нас есть драфт и рынок свободных агентов, чтобы всё исправить. Также нужно учитывать возможные обменные сделки. Думаю, что генеральный менеджер Боб Майерс первым скажет вам, что мы далеки от завершения комплектации состава», — приводит слова Керра NBA Holics.