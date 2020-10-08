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ЦСКА объявил о трёх потерях в составе перед матчем с «Маккаби»

ЦСКА объявил о трёх потерях в составе перед матчем с «Маккаби»
Баскетбол / Евролига 0

Три игрока московского ЦСКА не примут участия в ближайшем матче регулярного чемпионата Евролиги с израильским «Маккаби». Красно-синим не смогут помочь Семён Антонов, Никола Милутинов и Янис Стрелниекс.

«Семён Антонов, Никола Милутинов и Янис Стрелниекс не сыграют с «Маккаби». Они продолжают восстанавливаться от коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА на официальной странице «армейцев» в "Твиттере".

ЦСКА стартовал в Евролиге с поражения от «Барселоны». Матч проходил в Испании. Уже к концу первой четверти хозяева вели с преимуществом «+10». К большому перерыву российский клуб сумел немного сократить отставание в счёте, но в дальнейшем «Барселона» контролировала ход матча и довела его до победы — 76:66.

Встреча ЦСКА с «Маккаби» состоится сегодня, 8 октября.

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