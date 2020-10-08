«Даже не садитесь в грёбаный самолёт». Томпсон — о том, как Леброн сподвиг «Кэвс» на титул

Центровой «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон рассказал о послании Леброна Джеймса своим партнёрам в 2016 году, когда команда уступала «Голден Стэйт Уорриорз» 1-3 в финальной серии.



«Он написал нам: «Я знаю, что мы проигрываем 1-3, но если не верите, что мы можем выиграть серию, то не даже садитесь в грёбаный самолёт». Нас это по-настоящему завело. Я и другие стали отвечать: «Какого хрена, мы будем на месте», – рассказал Томпсон в эфире NBA Show.



«Кливленд» выбрал Томпсона под 4-м пиком драфта НБА 2011 года. С тех пор центровой беспрерывно выступает в «Кавальерс». В 2016 году Томпсон был стартовым центровым чемпионской команды «Кливленда» во главе с Леброном Джеймсом, Кайри Ирвингом и Кевином Лавом.