Никола Милутинов рассказал, почему перешёл в ЦСКА, а не в НБА
Центровой Никола Милутинов рассказал, почему он перешёл из «Олимпиакоса» в московский ЦСКА, а не договорился с клубом из НБА.
«Здесь прекрасная семейная атмосфера. В команде много отличных ребят. Мне нравится в ЦСКА. «Спёрс» выбрали меня на драфте, но никогда не проявляли интереса. Серьёзного предложения мне не поступало. Так что ни о чём не жалею. Я провёл пять замечательных лет в «Олимпиакосе» и счастлив, что продолжаю играть в ЦСКА», — приводит слова Милутинова Gazzetta.gr.
Серб был выбран под общим 26-м номером на драфте НБА 2015 года клубом «Сан-Антонио Спёрс».
Милутинов в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 24 матчах, набирая 10,3 очка и собирая 8,2 подбора в среднем в матче.
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