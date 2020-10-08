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Никола Милутинов рассказал, почему перешёл в ЦСКА, а не в НБА

Никола Милутинов рассказал, почему перешёл в ЦСКА, а не в НБА
Баскетбол / Евролига 0

Центровой Никола Милутинов рассказал, почему он перешёл из «Олимпиакоса» в московский ЦСКА, а не договорился с клубом из НБА.

«Здесь прекрасная семейная атмосфера. В команде много отличных ребят. Мне нравится в ЦСКА. «Спёрс» выбрали меня на драфте, но никогда не проявляли интереса. Серьёзного предложения мне не поступало. Так что ни о чём не жалею. Я провёл пять замечательных лет в «Олимпиакосе» и счастлив, что продолжаю играть в ЦСКА», — приводит слова Милутинова Gazzetta.gr.

Серб был выбран под общим 26-м номером на драфте НБА 2015 года клубом «Сан-Антонио Спёрс».

Милутинов в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 24 матчах, набирая 10,3 очка и собирая 8,2 подбора в среднем в матче.

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