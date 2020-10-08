Эксперт: у Джордана никогда не было такого лёгкого пути к титулу, как у Леброна сейчас

Телеведущий и эксперт Скип Бэйлесс считает, что победа в нынешнем плей-офф не прибавит величия лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу при сравнении с Майклом Джорданом.



«Лёгкий путь к победе в финале на самом деле только вредит надуманной заявке Леброна на звание величайшего в истории. А чемпионский перстень следует изготовить из циркония, потому что рядом с титулом стоит большая сноска.



У Майкла Джордана никогда не было такого лёгкого пути к перстню и такого слабого соперника в финале, как «Майами» – пятая команда слабой конференции. Извините, но мы не можем учесть этот результат. Вы видели это с самого начала. Там должен был быть разгром. Вы это знаете, и я это знаю», – приводит слова Бэйлесса Fadeaway World.