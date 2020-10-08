Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

В «Барселоне» назвали матч с «Зенитом» самым принципиальным в этом году

В «Барселоне» назвали матч с «Зенитом» самым принципиальным в этом году
Баскетбол / Евролига 0

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу назвал матч 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Зенитом» в Санкт-Петербурге самым принципиальным противостоянием начала сезона для его команды.

«Матч с «Зенитом» для нас – самый принципиальный в этом году. Дело чести и состоятельности клуба – приехать в Санкт-Петербург при учёте всех имеющихся сложностей. Игра должна состояться!» – приводит слова Бартомеу «Спорт день за днём» со ссылкой на источник в БК «Зенит».

Встреча «Зенит» – «Барселона» перенесена с 8 на 9 октября. «Барселона» приземлилась в Санкт-Петербурге. Официальные каналы «Барселоны» сообщили, что вся основа баскетбольной команды прошла тестирование на коронавирус: все здоровы, тесты отрицательные, баскетболисты могут играть.

Коронавирус подтверждён только у главного тренера Шарунаса Ясикявичюса и двух членов его штаба. Все они находятся в изоляции, но чувствуют себя хорошо. В Петербурге каталонцам придётся сражаться без своего наставника.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020