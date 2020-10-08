В «Барселоне» назвали матч с «Зенитом» самым принципиальным в этом году

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу назвал матч 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Зенитом» в Санкт-Петербурге самым принципиальным противостоянием начала сезона для его команды.
«Матч с «Зенитом» для нас – самый принципиальный в этом году. Дело чести и состоятельности клуба – приехать в Санкт-Петербург при учёте всех имеющихся сложностей. Игра должна состояться!» – приводит слова Бартомеу «Спорт день за днём» со ссылкой на источник в БК «Зенит».
Встреча «Зенит» – «Барселона» перенесена с 8 на 9 октября. «Барселона» приземлилась в Санкт-Петербурге. Официальные каналы «Барселоны» сообщили, что вся основа баскетбольной команды прошла тестирование на коронавирус: все здоровы, тесты отрицательные, баскетболисты могут играть.
Коронавирус подтверждён только у главного тренера Шарунаса Ясикявичюса и двух членов его штаба. Все они находятся в изоляции, но чувствуют себя хорошо. В Петербурге каталонцам придётся сражаться без своего наставника.
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