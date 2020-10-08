Кевин Дюрант назвал клуб, в котором завершит карьеру
Форвард Кевин Дюрант не планирует в ближайшее время покидать «Бруклин Нетс». В интервью Дореллу Райту на ток-шоу The Player Tribune 32-летний игрок сказал, что эта команда «будет для него последней остановкой».
Как пишет Fadeaway World, Дюрант, игравший в лиге 12 сезонов, подписал четырёхлетний контракт на $ 164 млн с «Бруклином» в межсезонье 2019 года. К моменту истечения срока сделки ему будет 34 года, и он будет достаточно молод, чтобы получить ещё один выгодный контракт.
Кевин был выбран на драфте НБА под вторым номером клубом «Сиэтл Суперсоникс» в 2007 году, по итогам дебютного сезона был признан новичком года. В сезоне-2013/2014 Дюрант впервые был признан MVP, набирая в среднем за игру 32 очка, 7,4 подбора и 5,5 передачи.
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