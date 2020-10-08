«Дно днищенское». Уволенный за гражданскую позицию тренер — об аресте Левченко

Бывший главный тренер сборной Беларуси U17 Александр Руммо, уволенный за свою гражданскую позицию, поддержал арестованную на 15 суток баскетболистку Елену Левченко.



«Лена, держись. Арестовать человека за инакомыслие, лучшую баскетболистку страны, лучшую центровую чемпионата мира, финалистку женского НБА, в аэропорту, летящую на плановое лечение, — это дно днищенское. Я надеюсь, что когда-нибудь этому будет дана правовая оценка.



Но ты сильная, смелая, мужественная. Ты — одна из лучших представительниц нашей страны. Поэтому я верю, что всё будет хорошо, и мы все ждем твоего возвращения», — приводит слова Руммо by.tribuna.com.



Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010-м сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.



Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах президента Беларуси, победу на которых одержал Александр Лукашенко.