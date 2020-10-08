Майкл Джордан объяснил, как ему удалось выиграть шестой титул чемпиона НБА

Легенда НБА и владелец «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан рассказал, что мотивировало его на завоевание шестого титула чемпиона НБА.



«Вы сами себе устанавливаете ожидания и оправдываете их. Ваши ожидания всегда будут ориентированы на то, чего, по мнению людей, вы можете достичь. Конечно, все говорили, что это год „Юты“. Лучшие результаты, преимущество домашней площадки. Это мотивирует. Если нет, то стоит остановиться и посмотреть в зеркало.



Но это действительно мотивирует. Всегда должна быть внутренняя мотивация. Ты хочешь добиться успеха. Ты начинаешь длинный сезон и пытаешься закончить его победой. Это никогда не должно покидать игрока», — приводит слова Майкла Джордана SportsCenter.

Ранее документальный сериал «Последний танец», посвящённый атакующему защитнику, легенде НБА Майклу Джордану и «Чикаго Буллз», получил награду «Эмми» как лучший документальный фильм 2020 года.