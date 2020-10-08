Виталий Фридзон назвал претендентов на победу в Евролиге

Защитник «Зенита» Виталий Фридзон считает претендентами на победу в Евролиге «Барселону», ЦСКА, «Анадолу Эфес» и призвал не сбрасывать со счетов свою команду.
«В этом году у «Барселоны» усиление, это касается и тренерского штаба, и игроков. Наверное, команда будет одним из фаворитов в Евролиге. Если говорить о других претендентах на победу, давайте не будем сбрасывать со счетов ЦСКА, который всегда находится на вершине, также назвал бы «Эфес». Да и «Зенит» давайте не будем исключать. Никто не ожидал, кроме нас самих, что мы покажем такой матч в Стамбуле. Подтвердили, что с нами будет считаться каждая команда, не будут относиться так, что пройдут кого-то из нижней части таблицы и не заметят. «Зенит» будут бояться, и это самое главное», — приводит слова Фридзона «Матч ТВ».
- 8 октября 2020
-
19:58
-
19:29
-
19:13
-
19:02
-
18:34
-
16:29
-
16:15
-
16:11
-
15:05
-
15:03
-
14:23
-
13:39
-
13:13
-
13:07
-
12:13
-
11:28
-
10:59
-
10:12
-
09:59
-
09:30
-
08:32
-
08:26
-
08:16
-
08:11
-
08:02
-
07:56
-
07:55
-
00:57
-
00:09
- 7 октября 2020
-
23:55
-
23:30
-
22:37
-
22:30
-
22:09
-
22:02