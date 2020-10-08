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Виталий Фридзон назвал претендентов на победу в Евролиге

Виталий Фридзон назвал претендентов на победу в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

Защитник «Зенита» Виталий Фридзон считает претендентами на победу в Евролиге «Барселону», ЦСКА, «Анадолу Эфес» и призвал не сбрасывать со счетов свою команду.

«В этом году у «Барселоны» усиление, это касается и тренерского штаба, и игроков. Наверное, команда будет одним из фаворитов в Евролиге. Если говорить о других претендентах на победу, давайте не будем сбрасывать со счетов ЦСКА, который всегда находится на вершине, также назвал бы «Эфес». Да и «Зенит» давайте не будем исключать. Никто не ожидал, кроме нас самих, что мы покажем такой матч в Стамбуле. Подтвердили, что с нами будет считаться каждая команда, не будут относиться так, что пройдут кого-то из нижней части таблицы и не заметят. «Зенит» будут бояться, и это самое главное», — приводит слова Фридзона «Матч ТВ».

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