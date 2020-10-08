Пау Газоль прояснил информацию о переходе в «Барселону» вместе со своим братом Марком

Двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Пау Газоль отреагировал на информацию о возможном переходе в «Барселону» вместе со своим братом Марком.
В июле этого года СМИ сообщили, что Пау Газоль может подписать контракт с «Барсой». Недавно появились сообщения, что контракт с «Барселоной» согласовал младший брат Пау Марк, который станет свободным агентом в межсезонье-2020.
«Мы с Марком в «Барсе»? Я удивлён влиянию непроверенной информации. Это лживые новости. Пандемия коронавируса, несмотря на всё плохое, что принесла нам, дала мне больше возможностей для реабилитации после травмы стопы. Прогресс положительный. В ближайшие 1-1,5 месяца уровень нагрузки на площадке будет очень высоким, так что я узнаю, смогу ли снова играть», – приводит слова Пау Газоля Eurohoops.
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