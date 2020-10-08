«У меня рост 203 см, и я люблю секс». Суперзвезда женской НБА снялась для Playboy

Баскетболистка клуба женской НБА «Лас-Вегас Эйсес» и сборной Австралии 29-летняя Лиз Кэмбидж снялась в откровенной фотосессии для журнала Playboy.



«Спасибо изданию за эту возможность. Это пример для тех, кто не уверен в своей внешности и сексуальности. Когда я была подростком, я часто ненавидела себя за свой рост и была готова выглядеть как угодно, но не так, как я выглядела. Я надеюсь, что моя фотосессия вдохновит тех, кто продолжает бороться со своими комплексами.



Если я позирую для Playboy, значит, я сексуальная. Да, я спортсмен, мой рост 203 сантиметра, и я люблю секс. И что? Я человек. Если я спортсменка, разве я не могу быть сексуальной? Я должна только сидеть, молчать, тренироваться и играть? Но я хочу быть женственной. Мне всегда говорили, что я должна заниматься спортом. Но я женщина и борюсь за вещи, которые больше чем спорт», — приводит слова Кэмбидж Playboy.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Playboy.