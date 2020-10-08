Айзея Томас объяснил, почему Леброн Джеймс — величайший игрок в истории НБА

Легенда «Детройт Пистонс» Айзея Томас считает форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса величайшим баскетболистом в истории НБА.

«Самый лучший и самый совершенный игрок из тех, кого я видел в своей жизни, — это Леброн Джеймс. На площадке и за её пределами. Он прошёл все испытания. Цифры подтверждают то, что я видел, в каждой статистической категории. Величайший в истории. Да будет известно!» — написал Томас на своей странице в «Твиттере».

35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, отдавал 10,6 передачи и совершал 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считался одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо, но в итоге не был признан самым ценным игроком. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. В Орландо Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере. Леброн — дважды чемпион НБА в составе «Майами Хит» и один раз — с «Кливленд Кавальерс».