Крис Бош назвал лучшего одноклубника в карьере Леброна Джеймса

Двукратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Крис Бош считает, что лучшим одноклубником Леброна Джеймса был атакующий защитник Дуэйн Уэйд в «Майами» (2010–2014).
«Сложно составить рейтинг товарищей по команде. Вы и так знаете, кого я назову лучшим одноклубником Леброна. Это Дуэйн Уэйд, так как он сказал: «Леброн, ты должен быть первой опцией, а я со всем разберусь. Будь собой». К тому же они оказывали огромное влияние на игру. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь делал то, что делали они. Перехваты, аллей-упы, данки. Можно бесконечно смотреть их яркие моменты. Это классика. Я не видел ничего подобного ни до, ни после. Уэйд отлично дополнял Леброна», — приводит слова Боша Complex.
Леброн в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» близок к завоеванию четвёртого титула за карьеру. «Лейкерс» ведут в серии финала НБА с «Майами Хит» — 3-1.
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