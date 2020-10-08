Итудис, Джеймс и Клайберн отреагировали на победу над «Маккаби»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своей команды во втором туре Евролиги над «Маккаби» из Тель-Авива (76:72).
«Прежде всего хочу поздравить команду и своих игроков. Это была очень важная победа. Во-вторых, здорово снова было играть со зрителями, было приятно их видеть. Мне кажется, это мотивировало игроков. Матч был близким. В перерыве нужно было многое менять. Полагаю, нам удалось сделать эти изменения во второй половине.
Но «Маккаби» никогда не сдаётся. У них хороший состав и большие игроки. Они пытались заигрывать Калойаро на позиции третьего номера. Они также были хороши на подборах. Но мы продолжали верить в победу, и именно так она и пришла», — приводит слова специалиста официальный сайт Евролиги.
Успех «армейцев» прокомментировали также лидеры команды Уилл Клайберн и Майк Джеймс.
«Сегодня мы победили талантливую команду. Было здорово добыть первую победу в Евролиге, особенно на глазах болельщиков. Это была отличная игра», — сказал Клайберн.
«Маккаби» сыграл хорошо. Думаю, это была немного медленная игра. Мы набрали немного очков. Имела место хорошая игра в защите. Мы неплохо справились, делились мячом, получали открытые броски и добились победы», — подытожил Джеймс.
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