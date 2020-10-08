«Реал» разгромно проиграл «Валенсии» на домашней арене

В Мадриде завершился очередной матч второго тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Реал» принимал «Валенсию».
Хозяева неплохо начали встречу и выиграли стартовую четверть — 19:17. Но уже во второй десятиминутке «Валенсия» прибавила и вырвалась вперёд — 44:39. Решающим стал третий игровой отрезок, в котором гости нарастили преимущество до 15 очков. В заключительной четверти «Валенсия» продолжила контролировать происходящее на паркете и одержала победу со счётом 93:77.
Самым результативным в составе победителей стал Боян Дублевич, набравший 24 очка, у «Реала» 15 очков в активе Вальтера Тавареша.
В другом матче игрового дня «Фенербахче» в стамбульском дерби уверенно обыграл «Анадолу Эфес» — 80:71. В составе победителей самым результативным стал Нандо Де Коло с 20 очками У «Эфеса» 24 балла набрал Крунослав Симон.
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