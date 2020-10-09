Центровой «Барселоны» Артём Пустовой рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу второго тура регулярного чемпионата Евролиги с «Зенитом».
«Барселона» прилетела в Санкт-Петербург в оптимальном составе, в четверг провели полноценную тренировку. Все баскетболисты хорошо себя чувствуют и максимально готовы дать бой «Зениту». Игра будет очень принципиальная для нас», — приводят слова Пустового «Известия».
Официально точная причина переноса матча «Зенит» — «Барселона» с 8 на 9 октября не называется, но недавно в каталонском клубе была вспышка коронавируса. 3 октября главный тренер команды Шарунас Ясикявичюс и его ассистент Дарюс Масколюнас сдали положительные тесты на COVID-19. Встречу с «Гипускоа» (4 октября) в рамках чемпионата Испании перенесли на неопределенный срок. До 6 октября в клубе отменили тренировки. Поэтому перед матчем в Петербурге каталонцы провели всего несколько тренировочных дней.
Ясикявичюс и Масколюнас остались в Испании, командой в матче с «Зенитом» будет руководить Томас Мачюлис, который также перебрался в «Барселону» этим летом из «Жальгириса». В остальном «Барса» приехала в полном составе, включая своих главных звезд — Николу Миротича, Ника Калатеса и Кори Хиггинса.
- 9 октября 2020
-
00:34
- 8 октября 2020
-
23:57
-
23:10
-
22:03
-
21:49
-
21:18
-
20:57
-
20:40
-
20:19
-
19:58
-
19:29
-
19:13
-
19:02
-
18:34
-
16:29
-
16:15
-
16:11
-
15:05
-
15:03
-
14:23
-
13:39
-
13:13
-
13:07
-
12:13
-
11:28
-
10:59
-
10:12
-
09:59
-
09:30
-
08:32
-
08:26
-
08:16
-
08:11
-
08:02
-
07:56