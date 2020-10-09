Центровой «Барселоны» Артём Пустовой рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу второго тура регулярного чемпионата Евролиги с «Зенитом».

«Барселона» прилетела в Санкт-Петербург в оптимальном составе, в четверг провели полноценную тренировку. Все баскетболисты хорошо себя чувствуют и максимально готовы дать бой «Зениту». Игра будет очень принципиальная для нас», — приводят слова Пустового «Известия».

Официально точная причина переноса матча «Зенит» — «Барселона» с 8 на 9 октября не называется, но недавно в каталонском клубе была вспышка коронавируса. 3 октября главный тренер команды Шарунас Ясикявичюс и его ассистент Дарюс Масколюнас сдали положительные тесты на COVID-19. Встречу с «Гипускоа» (4 октября) в рамках чемпионата Испании перенесли на неопределенный срок. До 6 октября в клубе отменили тренировки. Поэтому перед матчем в Петербурге каталонцы провели всего несколько тренировочных дней.



Ясикявичюс и Масколюнас остались в Испании, командой в матче с «Зенитом» будет руководить Томас Мачюлис, который также перебрался в «Барселону» этим летом из «Жальгириса». В остальном «Барса» приехала в полном составе, включая своих главных звезд — Николу Миротича, Ника Калатеса и Кори Хиггинса.