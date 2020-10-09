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«Майами» обновил статусы травмированных звёзд на решающую игру финала НБА

«Майами» обновил статусы травмированных звёзд на решающую игру финала НБА
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра обновил информацию о травмированных звёздах команды Бэме Адебайо и Горане Драгиче в преддверии пятого матча финальной серии НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-3).

В матче с «Лейкерс» сможет принять участие центровой Бэм Адебайо, который не испытал какого-то дискомфорта в четвёртом матче серии, а вот Горан Драгич сыграть не сможет — он по-прежнему восстанавливается после разрыва левой подошвенной фасции, приводит слова Споэльстры Basket USA.

Пятый матч серии «Майами» — «Лейкерс» состоится в Орландо в ночь с 9 на 10 октября. Счёт — 3-1 в пользу «Лейкерс». В случае победы в матче команда из Лос-Анджелеса станет чемпионом НБА в 17-й раз в истории и сравняется по этому показателю с «Бостон Селтикс».

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