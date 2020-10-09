Метта Уолд Пис: Леброн — величайший. Лучше Джордана, лучший спортсмен галактики
Бывший игрок НБА Метта Уолд Пис, становившийся чемпионом лиги в 2010 году в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», дал оценку игровым качествам Леброна Джеймса, который готовиться принять участие в пятой игре финальной серии 2020 года с «Майами Хит», которая может принести «Лейкерс» победу в лиге.
«Леброн — величайший игрок всех времён. Он лучше, чем Майкл Джордан, лучше всех остальных, лучший спортсмен галактики. Даже лучше, чем пришельцы», — написал Уолд Пис в «твиттере».
Пятый матч серии «Майами» — «Лейкерс» состоится в Орландо в ночь с 9 на 10 октября. Счёт — 3-1 в пользу «Лейкерс». В случае победы в матче команда из Лос-Анджелеса станет чемпионом ассоциации в семнадцатый раз в истории и сравняется по этому показателю с «Бостон Селтикс».
«Лейкерс» не получили ни одной индивидуальной награды за сезон НБА
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