Метта Уолд Пис: Леброн — величайший. Лучше Джордана, лучший спортсмен галактики

Бывший игрок НБА Метта Уолд Пис, становившийся чемпионом лиги в 2010 году в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», дал оценку игровым качествам Леброна Джеймса, который готовиться принять участие в пятой игре финальной серии 2020 года с «Майами Хит», которая может принести «Лейкерс» победу в лиге.

«Леброн — величайший игрок всех времён. Он лучше, чем Майкл Джордан, лучше всех остальных, лучший спортсмен галактики. Даже лучше, чем пришельцы», — написал Уолд Пис в «твиттере».

Пятый матч серии «Майами» — «Лейкерс» состоится в Орландо в ночь с 9 на 10 октября. Счёт — 3-1 в пользу «Лейкерс». В случае победы в матче команда из Лос-Анджелеса станет чемпионом ассоциации в семнадцатый раз в истории и сравняется по этому показателю с «Бостон Селтикс».