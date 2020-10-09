Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Метта Уолд Пис: Леброн — величайший. Лучше Джордана, лучший спортсмен галактики

Метта Уолд Пис: Леброн — величайший. Лучше Джордана, лучший спортсмен галактики
Баскетбол / НБА 0

Бывший игрок НБА Метта Уолд Пис, становившийся чемпионом лиги в 2010 году в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», дал оценку игровым качествам Леброна Джеймса, который готовиться принять участие в пятой игре финальной серии 2020 года с «Майами Хит», которая может принести «Лейкерс» победу в лиге.

«Леброн — величайший игрок всех времён. Он лучше, чем Майкл Джордан, лучше всех остальных, лучший спортсмен галактики. Даже лучше, чем пришельцы», — написал Уолд Пис в «твиттере».

Пятый матч серии «Майами» — «Лейкерс» состоится в Орландо в ночь с 9 на 10 октября. Счёт — 3-1 в пользу «Лейкерс». В случае победы в матче команда из Лос-Анджелеса станет чемпионом ассоциации в семнадцатый раз в истории и сравняется по этому показателю с «Бостон Селтикс».

«Лейкерс» не получили ни одной индивидуальной награды за сезон НБА
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020