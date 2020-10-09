Легенда женской НБА пропала без вести. Оказалось, что она сидит в тюрьме

Легенда женской НБА Кэппи Пондекстер арестована по подозрению в нанесении побоев, сообщает MSN.

37-летний экс-баскетболиста считаталась пропавшей без вести, из-за чего друзья подали заявление в полицию. Профсоюз игроков WNBA также написал в «Твиттере», что Пондекстер пропала. Однако после обращения в полицию стало известно, что Кэппи уже находится под стражей. Пондекстер была арестована без удостоверения личности и отказалась назвать свое имя. Пондекстер ранее арестовывалась по подозрению в публичном пьянстве в Беверли-Хиллз в 2019 году.

В последний раз Пондекстер играла в WNBA в 2018 году за «Индиана Фивер». Она провела 13 сезонов в лиге, играя за «Чикаго», «Лос-Анджелес», «Нью-Йорк» и «Финикс», набирая в среднем 16,4 очка за игру.

Список достижений Пондекстер: чемпионка женской НБА (2007, 2009), MVP финала женской НБА (2007), Матч всех звёзд женской НБА (2006, 2007, 2009—2011, 2013—2015), сборная новичков женской НБА (2006), 1-я сборная всех звёзд (2009, 2010, 2012), 2-я сборная всех звёзд (2011), 2-я сборная звёзд защиты (2010), входит в 15 лучших игроков в истории женской НБА по рейтингу 2011 года.