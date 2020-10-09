ДеРозан: сделал столько всего для «Торонто». Ушёл, а они сразу выиграли титул. Тяжело

Атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Демар Дерозан непросто перенёс чемпионство «Торонто Рэпторс» в сезоне-2018/2019. «Рэпторс» впервые в истории франшизы выиграли титул чемпиона НБА сразу после обмена Дерозана на Кавая Леонарда в межсезонье-2018.

«Это определённо было тяжело. Я выступал там девять лет, всё пережил. Сделал столько всего, о чём люди говорили, что мы никогда не сможем сделать. Я думаю, что это то, что двигало мной всю мою карьеру. Хотел разочаровать всех скептиков. Всё время, которое я провел там, мы пытались построить победную организацию. Я стал игроком стартового состава Матча звёзд. Увидел, как Матч всех звёзд впервые проходит в Торонто, выходил в плей-офф, выиграл разные награды, о которых только можно мечтать. Видел, как всё движется в правильном направлении.



Из-за одного человека Леброна Джеймса, которому мы проигрывали, у нас не было шанса увидеть, во что это может превратиться. Не было шанса лично у меня. Я ушёл, а затем вижу, как эти парни сразу выиграли титул. Это было действительно тяжело. Я даже не стану лгать. Особенно после того, как мы проиграли в плей-офф, а ты сидишь сложа руки и видишь, как они побеждают. Ты вроде как думаешь: «Черт, я был проблемой?», — цитирует Дерозана Clutch Points.