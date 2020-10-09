ДеРозан: сделал столько всего для «Торонто». Ушёл, а они сразу выиграли титул. Тяжело

Атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Демар Дерозан непросто перенёс чемпионство «Торонто Рэпторс» в сезоне-2018/2019. «Рэпторс» впервые в истории франшизы выиграли титул чемпиона НБА сразу после обмена Дерозана на Кавая Леонарда в межсезонье-2018.
«Это определённо было тяжело. Я выступал там девять лет, всё пережил. Сделал столько всего, о чём люди говорили, что мы никогда не сможем сделать. Я думаю, что это то, что двигало мной всю мою карьеру. Хотел разочаровать всех скептиков. Всё время, которое я провел там, мы пытались построить победную организацию. Я стал игроком стартового состава Матча звёзд. Увидел, как Матч всех звёзд впервые проходит в Торонто, выходил в плей-офф, выиграл разные награды, о которых только можно мечтать. Видел, как всё движется в правильном направлении.
Из-за одного человека Леброна Джеймса, которому мы проигрывали, у нас не было шанса увидеть, во что это может превратиться. Не было шанса лично у меня. Я ушёл, а затем вижу, как эти парни сразу выиграли титул. Это было действительно тяжело. Я даже не стану лгать. Особенно после того, как мы проиграли в плей-офф, а ты сидишь сложа руки и видишь, как они побеждают. Ты вроде как думаешь: «Черт, я был проблемой?», — цитирует Дерозана Clutch Points.
- 9 октября 2020
-
09:39
-
08:58
-
08:35
-
08:29
-
08:22
-
08:13
-
08:03
-
08:02
-
07:54
-
07:44
-
06:32
-
00:54
-
00:46
-
00:34
- 8 октября 2020
-
23:57
-
23:10
-
22:03
-
21:49
-
21:18
-
20:57
-
20:40
-
20:19
-
19:58
-
19:29
-
19:13
-
19:02
-
18:34
-
16:29
-
16:15
-
16:11
-
15:05
-
15:03
-
14:23
-
13:39
-
13:13