Леброн и Дэвис резко отреагировали на то, что «Лейкерс» не получили ни одной награды НБА

Звёзды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис остались недовольны тем фактом, что генеральный менеджер клуба Роб Пелинка занял седьмое место в голосовании за лучшего управленца НБА.

«Роб — великий генеральный менеджер. Отличный руководитель. Я знаю, и вся организация знает, какую работу Пелинка проделал, чтобы собрать эту команду. В конце концов, награды не имеют значения, всем плевать на это. Важны только титулы. Роб поставил нашу команду на уровень, когда мы находимся в одной победе от чемпионства», — цитирует Дэвиса Clutch Points.

«Не удивлён. Спросите об этом у тех, кто голосовал», — заявил Джеймс.

НБА завершила вручение индивидуальных наград сезона-2019/2020, объявив Лоуренса Фрэнка из «Лос-Анджелес Клипперс» лучшим управленцем года. Представители «Лос-Анджелес Лейкерс» не получили ни одной индивидуальной награды в сезоне-2019/2020.



«Лейкерс» заняли первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и находятся в шаге от завоевания титула (3-1 в финале с «Майами Хит»). Лидеры «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис стали вторыми в голосовании за награды MVP и лучшему по игре в защите соответственно, уступив форваорду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо.