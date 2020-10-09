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НБА приняла решение по Black Lives Matter на следующий сезон

НБА приняла решение по Black Lives Matter на следующий сезон
Баскетбол / НБА 0

НБА уберёт надпись Black Lives Matter с паркета в следующем сезоне, заявил комиссар лиги Адам Сильвер.

«Я чувствую, что произойдёт некоторое возвращение к нормальной жизни, что эти сообщения будут убраны с паркета. Я понимаю тех людей, которые говорят: „Я на вашей стороне, но хочу посмотреть игру в баскетбол“, — цитирует Сильвера Clutch Points.

Заявление Сильвера последовало за сообщениями о том, что финал НБА в этом году получил самые низкие телевизионные рейтинги в истории. Первые три игры собрали в среднем всего 3,6 рейтинга и 6,65 млн зрителей. Для сравнения: прошлогодняя серия «Торонто Рэпторс» — «Майами Хит» имела средний рейтинг 8,8 и собрала аудиторию более 15 млн зрителей.

НБА поддержала движение Black Lives Matter после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Звёзы лиги Леброн Джеймс, Крис Пол, Донован Митчелл и Джейлен Браун, активно высказывались в поддержку расовой и социальной справедливости во время рестарта сезона

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