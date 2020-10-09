НБА приняла решение по Black Lives Matter на следующий сезон

НБА уберёт надпись Black Lives Matter с паркета в следующем сезоне, заявил комиссар лиги Адам Сильвер.
«Я чувствую, что произойдёт некоторое возвращение к нормальной жизни, что эти сообщения будут убраны с паркета. Я понимаю тех людей, которые говорят: „Я на вашей стороне, но хочу посмотреть игру в баскетбол“, — цитирует Сильвера Clutch Points.
Заявление Сильвера последовало за сообщениями о том, что финал НБА в этом году получил самые низкие телевизионные рейтинги в истории. Первые три игры собрали в среднем всего 3,6 рейтинга и 6,65 млн зрителей. Для сравнения: прошлогодняя серия «Торонто Рэпторс» — «Майами Хит» имела средний рейтинг 8,8 и собрала аудиторию более 15 млн зрителей.
НБА поддержала движение Black Lives Matter после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Звёзы лиги Леброн Джеймс, Крис Пол, Донован Митчелл и Джейлен Браун, активно высказывались в поддержку расовой и социальной справедливости во время рестарта сезона
- 9 октября 2020
-
09:39
-
08:58
-
08:35
-
08:29
-
08:22
-
08:13
-
08:03
-
08:02
-
07:54
-
07:44
-
06:32
-
00:54
-
00:46
-
00:34
- 8 октября 2020
-
23:57
-
23:10
-
22:03
-
21:49
-
21:18
-
20:57
-
20:40
-
20:19
-
19:58
-
19:29
-
19:13
-
19:02
-
18:34
-
16:29
-
16:15
-
16:11
-
15:05
-
15:03
-
14:23
-
13:39
-
13:13