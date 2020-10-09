Джимми Батлер перед решающей игрой НБА: знаете, я уже немного устал

Лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер поделился ожиданиями от решающей игры финальной серии НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Физическая форма после четырёх матчей? Она не меняется каждый день. Знаете, я уже немного устал. Мне уже не 25, более того, 25 мне было давно. Но я в порядке. И сделаю всё, чтобы мы победили. И естественно, если я сыграю много минут, я буду очень сильно уставшим. Но ни у кого не должно быть сомнений, что и я, и парни лягут костьми для победы. Мы здесь уже почти 90 дней, и это тяжело. Но я с удовольствием побуду в „пузыре“ до седьмой игры», — приводит слова Батлера ASAP Sports.
Пятый матч серии «Майами» — «Лейкерс» состоится в Орландо в ночь с 9 на 10 октября. Счёт — 3-1 в пользу «Лейкерс». В случае победы в матче команда из Лос-Анджелеса станет чемпионом ассоциации в семнадцатый раз в истории и сравняется по этому показателю с «Бостон Селтикс».
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