Главный тренер «Реала» отреагировал на домашний разгром от «Валенсии»

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо поделился мнением относительно разгромного поражения своей команды в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией» (77:93).



«Поздравляю «Валенсию». Думаю, они провели очень сильную игру с хорошим процентом реализации трёхочковых. У нас было хорошее начало встречи. Мы поймали ритм и справлялись в защите, но после этого команда стала разваливаться. Люди, которые вышли со скамейки, показали плохие результаты, равно как и игроки, которые затем вернулись на площадку.

Мы постоянно уступали в счёте, так что хотели переломить ситуацию, но не смогли этого добиться. Когда он у нас была хорошая защита, мы играли плохо в нападении. И наоборот. После пары хороших атак мы проваливались в защите… Это то, что уже случалось с нами в Витории на прошлой неделе. «Валенсия» была действительно точной с трёхочковой дистанции, и это нас наказало.

Мы должны подумать, как значительно улучшить индивидуальные и командные аспекты. Евролига началась на прошлой неделе, а мы уже сильно отстаём, имея в пассиве два поражения и ноль побед. Вы играете против лучших команд Европы, таких как Валенсия и Баскония. И я не думаю, что мы хорошо выступили ни в одном из этих матчей», — цитирует Ласо сайт Евролиги.