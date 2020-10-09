«Финикс» определил два трансферных приоритета на межсезонье
Руководство «Финикс Санз» после успешного выступления команды в «пузыре» — 8 побед в 8-ми играх – рассчитывает развить успех в следующем сезоне и рассматривает варианты по укреплению состава. Согласно сообщению BasketUSA, клуб раздумывает над возможными переходами защитника Фреда Ванвлита и форварда Джереми Гранта.
Наибольший интерес «Санз» проявляют именно к Гранту, но пока не ясно сможет ли уложиться контракт форварда «Денвер Наггетс» в потолок зарплат.
Подписание Ванвлита менее приоритетно для «Финикса». Текущий контракт защитника «Торонто Рэпторс» составляет 20 миллионов долларов в год, и «Санз» вряд ли согласятся повышать его, особенно, когда на задней линии у них есть Девин Букер и Рики Рубио.
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