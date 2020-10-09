Источник: Яннис Адетокунбо ни в коем случае не будет продлевать контракт с «Милуоки»

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо «ни в коем случае» не будет продлевать контракт с клубом, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
«Совершенно точно нельзя думать, что агент мог бы порекомендовать Яннису подписать продление с „Бакс“ в это межсезонье. Я говорю это в течение нескольких месяцев и определённо расстроил людей в Милуоки за такие слова. Я разговариваю с людьми в организации. Они не думают, что делать такие заявления справедливо по отношению к тому, как они управляют своей командой. Но я хочу сказать, что отказ Адетокунбо продлевать контракт — это просто реальность», — отметил Уиндхорст.
В сезоне-2019/2020 Адетокунбо стал MVP НБА и лучшим оборонительным игроком лиги. «Бакс» вылетели во втором раунде плей-офф в серии с «Майами Хит» (1-4), несмотря на статус одного из главных претендентов на титул.
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