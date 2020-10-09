У двух игроков «Зенита» выявлен коронавирус

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что перед матчем 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги у двух баскетболистов питерской команды и массажиста выявлены положительные результаты теста на коронавирус.



В матче с «Барселоной» сине-бело-голубым не смогут помочь Антон Пушков и Остин Холлинз.



«К сожалению, несмотря на весь комплекс мер, предпринимаемый клубом, по профилактике коронавирусной инфекции, нам не удаётся избежать потерь.



По итогам регулярного тестирования основной команды были выявлены положительные результаты теста ПЦР (COVID-19) у игроков Антона Пушкова и Остина Холлинза, а также массажиста основной команды Андрея Козлова. Они были немедленно изолированы, находятся под наблюдением врачей и чувствуют себя удовлетворительно. Им будут проведены повторные тесты для подтверждения наличия COVID.



Подготовка к матчу с «Барселоной» идёт в штатном режиме», — сообщается на официальном сайте «Зенита».