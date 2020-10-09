Демар Дерозан рассказал удивительную историю о Леброне Джеймсе

Защитник «Сан-Антонио Спёрс» Демар Дерозан рассказал интересную историю, которая приключилась со звёздным форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом во время одного из розыгрышей плей-офф.
Эпизод произошёл, когда Дерозан играл за «Торонто Рэпторс», а Джеймс – за «Кливленд Кавальерс».
«Я помню — не знаю, рассказывал ли вообще кому, кроме моего близкого окружения, — была игра, в которой мы пытались провести комбинацию, и один из наших баскетболистов забыл её. А Брон рассказал ему, как нужно было действовать. Это было какое-то сумасшедшее дерьмо. Мы играем свою комбинацию, а Брон рассказывает ему, в чём она заключается. Это просто показывает, насколько этот чувак сконцентрирован, и лишний раз свидетельствует, почему он был в 10 финалах и в шаге от четвёртого перстня. Это безумие», — приводит слова Дерозана CBS Sports.
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