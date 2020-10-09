Леброн Джеймс появился на публике в одежде с ярким призывом

Звёздный Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в очередной раз продемонстрировал свою приверженность пацифизму, появившись на публике в футболке с социальным призывом.

«Бросайте по кольцу, а не стреляйте в людей», – говорится в послании на футболке игрока «Лейкерс».

Фото доступно на странице NBA on Campus в «Твиттере».

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» в четвёртом матче серии финала НБА обыграл «Майами Хит» (112:106) и теперь ведёт в противостоянии со счётом 3-1. Джеймс стал самым результативным в составе своей команды. Он оформил дабл-дабл из 28 очков, 12 подборов и 8 передач. Следующая игра серии состоится 10 октября. Начало – в 4:00 мск. «Лейкерс» в случае победы станут чемпионом НБА.