Гэри Пэйтон — «Майами»: все вас списывают и коронуют других, но они забывают об одной вещи
Экс-звезда НБА Гэри Пэйтон записал послание к «Майами Хит» перед пятым матчем финальной серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-3).
«У меня есть сообщение для „Майами Хит“. Сейчас в вас все сомневаются. Все вас списывают. Они готовятся короновать других парней. Они шлифуют трофей для них. У них есть шампанское со льдом. Но они забывают об одной вещи. Вы всё ещё здесь. Вы всё ещё здесь — и вы должны быть здесь. Следующие три игры будут посвящены Культуре. Они забывают о чертовом „Майами Хит“, — приводит слова Пэйтона The Players Tribune.
Пэйтон играл за «Майами» в 2005-2007 годах. В сезоне-2005/2006 он стал чемпионом лиги, выступая в одной команде с легендарными атакующим защитником Дуэйном Уэйдом и центровым Шакилом О'Нилом.
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