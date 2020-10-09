Тейтум встречается с известной певицей после того, как расстался с матерью своего ребёнка
Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум начал встречаться с популярной английской певицей Эллой Мэй, сообщает Fadeaway World.
В 2019 году СМИ сообщали о близости Тейтума с удостоенной премии «Грэмми» певицей Мэй. Во время пребывания в «пузыре» НБА Джейсон увиделся со своим сыном Дьюсом, но при этом отношения с матерью ребёнка не восстановил. Тейтум и Мэй очень активны в социальных сетях и обмениваются комментариями в «Инстаграме». Недавно Элла гостила в доме Тейтума.
Фото можно посмотреть на странице Эллы Мэй в «Инстаграме».
«Бостон» завершил выступление в сезоне НБА вылетом в финале Восточной конференции в серии с «Майами Хит» (2-4). Тейтум утверждал, что ничего не знает о ситуации с продлением контракта с «Бостоном».
Джейсон Тейтум: я не знаю, что будет с моим новым контрактом
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