Тейтум встречается с известной певицей после того, как расстался с матерью своего ребёнка

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум начал встречаться с популярной английской певицей Эллой Мэй, сообщает Fadeaway World.



В 2019 году СМИ сообщали о близости Тейтума с удостоенной премии «Грэмми» певицей Мэй. Во время пребывания в «пузыре» НБА Джейсон увиделся со своим сыном Дьюсом, но при этом отношения с матерью ребёнка не восстановил. Тейтум и Мэй очень активны в социальных сетях и обмениваются комментариями в «Инстаграме». Недавно Элла гостила в доме Тейтума.

Фото можно посмотреть на странице Эллы Мэй в «Инстаграме».

«Бостон» завершил выступление в сезоне НБА вылетом в финале Восточной конференции в серии с «Майами Хит» (2-4). Тейтум утверждал, что ничего не знает о ситуации с продлением контракта с «Бостоном».