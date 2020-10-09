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Представитель «Маккаби» пытался плюнуть на Майка Джеймса, но забыл, что на нём маска

Представитель «Маккаби» пытался плюнуть на Майка Джеймса, но забыл, что на нём маска
Баскетбол / Евролига 0

Вчера, 8 октября, в Москве состоялся матч 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Маккаби» из Тель-Авива. Команда из Израиля оказывала упорное сопротивление «армейцам» почти на протяжении всего матча, но уверенная игра лидера ЦСКА Майка Джеймса, набравшего 25 очков, позволила подопечным Димитриса Итудиса одержать победу (76:72).

Судя по всему, в «Маккаби» слишком эмоционально отнеслись к успешному выступлению Джеймса. Во всяком случае в ходе матча один из представителей гостей попробовал плюнуть в американца после того, как он забил очередной трёхочковый.

Пикантность ситуации заключалась в том, что функционер «Маккаби» был в маске и, естественно, не достиг цели.

Соответствующее видео доступно в «Твиттере».

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