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В Китае резко изменили позицию в отношении конфликта с НБА

В Китае резко изменили позицию в отношении конфликта с НБА
Баскетбол / НБА 0

Китайский государственный канал CCTV возобновит трансляцию НБА с пятой игры финальной серии между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».

В октябре прошлого года CCTV приостановил трансляции НБА из конфликта между Китаем и лигой, спровоцированным твитом генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори в поддержку протестов в Гонконге.

Мори поддержал жителей Гонконга, которые вышли на антикитайские протесты. Руководство Китая раскритиковало поступок генменеджера «Рокетс» и приостановило сотрудничество с НБА практически по всем направлениям. Комиссар лиги Адам Сильвер заявлял, что потери лиги от конфликта с Китаем составят несколько сотен миллионов долларов.

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