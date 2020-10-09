В Китае резко изменили позицию в отношении конфликта с НБА

Китайский государственный канал CCTV возобновит трансляцию НБА с пятой игры финальной серии между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».



В октябре прошлого года CCTV приостановил трансляции НБА из конфликта между Китаем и лигой, спровоцированным твитом генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори в поддержку протестов в Гонконге.



Мори поддержал жителей Гонконга, которые вышли на антикитайские протесты. Руководство Китая раскритиковало поступок генменеджера «Рокетс» и приостановило сотрудничество с НБА практически по всем направлениям. Комиссар лиги Адам Сильвер заявлял, что потери лиги от конфликта с Китаем составят несколько сотен миллионов долларов.