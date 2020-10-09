Выступавший против Лукашенко Мещеряков покинул пост в федерации
Известный белорусский баскетболист Егор Мещеряков покинул пост вице-председателя Белорусской федерации баскетбола, сообщает «Прессбол». Егор написал заявление на увольнение по собственному желанию.
Комментируя случившееся, Мещеряков отметил, что не испытывал давления со стороны.
«Я сделал это сам, без какого-либо давления. Поблагодарил всех за плодотворную работу и хорошие эмоции. Причины очевидны: так будет лучше для всех», — сказал бывший функционер федерации.
Отметим, что с момента начала антиправительственных протестов в Беларуси Мещеряков последовательно выступал против политики действующего президента страны Александра Лукашенко, поддерживая манифестантов. В Сети также распространялись фото, на которых Мещеряков запечатлён на протестах.
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