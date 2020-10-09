Энтони Дэвис отреагировал на решение «Лейкерс» играть в майках в честь Коби Брайанта

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис отметил важность выхода на пятый матч серии финала НБА с «Майами Хит» (3-1) в форме в честь легендарного Коби Брайанта.

«Возможность закрыть серию в форме в честь Коби Брайанта того стоит. Очевидно, что наследие Коби в НБА — это нечто особенное. Закрыть серию и почтить Брайанта — это то, чего мы с нетерпением ждем. Безумное количество давления, но мы не хотим проигрывать, мы не хотим его подводить. Каждый раз, когда проигрываем в майках в честь Коби, мы чувствуем, что подвели его. Мы не хотим этого делать. Если мы сделаем то, что должны делать на обоих концах площадки, тогда сможем остаться непобежденными в майках в честь Коби. Мы можем выиграть титул и сделать этот момент ещё более особенным», — приводит слова Дэвиса ASAP Sports.

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