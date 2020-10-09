Источник: «Голден Стэйт» хочет заполучить Дуайта Ховарда

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр хочет заполучить центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» ветерана лиги Дуайта Ховарда, сообщает NBC Sports Bay Area.

Позиция центрового является одной из самых проблемных в составе команды из Калифорнии.

Нынешний сезон стал для Ховарда первым в «Лос-Анджелес Лейкерс». В регулярном чемпионате он принял участие в 69 матчах, набирая 7,5 очка и собирая 7,3 подбора.

В регулярных чемпионатах на счету Ховарда 1113 матчей, в которых он набирал 16,7 очка и собирал 12,3 подбора. За годы карьеры в НБА Ховард сменил шесть команд. Кроме «Лейкерс» он защищал цвета «Орландо Мэджик», «Хьюстон Рокетс», «Атланты Хоукс», «Шарлотт Хорнетс» и «Вашингтон Уизардс». Дуайт — восьмикратный участник Матча всех звёзд.