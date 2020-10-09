«Зенит» одержал победу над «Барселоной» в Евролиге

«Зенит» обыграл «Барселону» (74:70) в домашнем матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги.
В первой четверти «Барселона» переиграла соперника — 19:16. На перерыв команды ушли при счёте 38:35 в пользу гостей. В третьем игровом отрезке «Зенит» сократил отставание — 54:55, в четвёртой четверти дожал соперника и вырвал победу в концовке.
В составе «Зенита» лучшую результативность показали Алекс Пойтресс (16 очков, 11 подборов), Билли Бэрон (16 очков), Кевин Пангос (15 очков), Кей Си Риверс (11 очков) и Уилл Томас (10 очков). У «Барселоны» выделились Никола Миротич (14 очков, 7 подборов), Алекс Абринес (11 очков) и Ник Калатес (9 очков).
«Зенит» одержал вторую подряд победу в регулярном чемпионате. В первом туре подопечные Хавьера Паскуаля в гостях обыграли «Анадолу Эфес» (73:69).
- 9 октября 2020
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