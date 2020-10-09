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«Зенит» одержал победу над «Барселоной» в Евролиге

«Зенит» одержал победу над «Барселоной» в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

«Зенит» обыграл «Барселону» (74:70) в домашнем матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги.

В первой четверти «Барселона» переиграла соперника — 19:16. На перерыв команды ушли при счёте 38:35 в пользу гостей. В третьем игровом отрезке «Зенит» сократил отставание — 54:55, в четвёртой четверти дожал соперника и вырвал победу в концовке.

В составе «Зенита» лучшую результативность показали Алекс Пойтресс (16 очков, 11 подборов), Билли Бэрон (16 очков), Кевин Пангос (15 очков), Кей Си Риверс (11 очков) и Уилл Томас (10 очков). У «Барселоны» выделились Никола Миротич (14 очков, 7 подборов), Алекс Абринес (11 очков) и Ник Калатес (9 очков).

«Зенит» одержал вторую подряд победу в регулярном чемпионате. В первом туре подопечные Хавьера Паскуаля в гостях обыграли «Анадолу Эфес» (73:69).

Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур
09 октября 2020, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
74 : 70
Барселона
Барселона, Испания
Зенит: Бэрон - 16, Пойтресс - 16, Пангос - 15, Риверс - 11, Томас - 10, Понитка - 4, Зубков - 2, Вольхин, Захаров, Фридзон
Барселона: Миротич - 14, Абринес - 11, Калатес - 9, Дэвис - 8, Клавер - 8, Хиггинс - 7, Шмитс - 7, Больмаро - 2, Ханга - 2, Эртель - 2, Ориола, Пустовой
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