«Зенит» одержал победу над «Барселоной» в Евролиге

«Зенит» обыграл «Барселону» (74:70) в домашнем матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги.

В первой четверти «Барселона» переиграла соперника — 19:16. На перерыв команды ушли при счёте 38:35 в пользу гостей. В третьем игровом отрезке «Зенит» сократил отставание — 54:55, в четвёртой четверти дожал соперника и вырвал победу в концовке.

В составе «Зенита» лучшую результативность показали Алекс Пойтресс (16 очков, 11 подборов), Билли Бэрон (16 очков), Кевин Пангос (15 очков), Кей Си Риверс (11 очков) и Уилл Томас (10 очков). У «Барселоны» выделились Никола Миротич (14 очков, 7 подборов), Алекс Абринес (11 очков) и Ник Калатес (9 очков).

«Зенит» одержал вторую подряд победу в регулярном чемпионате. В первом туре подопечные Хавьера Паскуаля в гостях обыграли «Анадолу Эфес» (73:69).