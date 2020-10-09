Главный тренер «Зенита» отреагировал на первую в истории клуба победу над «Барселоной»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился своим мнением после первой в истории клуба победы над «Барселоной» (74:70) в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Хочу поблагодарить фанатов, перед этой игрой были сложности, как всем уже известно. Мы играли без четырёх игроков из-за COVID — трое из них играют на позиции центрового и позиции тяжёлого форварда, так что было нелегко ротировать состав. Нам удалось быть постоянно в игре, быть в фокусе. Утром было нелегко: после утренней тренировки мы даже не смогли отдохнуть, так как приезжали пересдавать тест, потом не знали, во сколько будет игра. Думаю, из-за этого в начале матча мы совершили много потерь. В четвёртой четверти нам удалось поменять ритм игры, мы хорошо сыграли в защите и выиграли», — цитирует Паскуаля официальный сайт «Зенита».