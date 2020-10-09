«Хейтер». Дональд Трамп выступил против Леброна Джеймса
Президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Трампу не нравится, как Джеймс высказывается в отношении действующей власти страны. Президент назвал баскетболиста «хейтером».
«Леброн — отличный баскетболист, но люди не желают видеть его таким, каким он себя выставляет. Он хейтер. Люди не хотят видеть этого. Сомневаюсь, что вы с огромным желанием сначала смотрите баскетбольный матч, а затем смотрите на того, кто открыто вас ненавидит. Это нехорошо», — цитирует Трампа Hollywood Reporter.
Леброн Джеймс в составе «Лейкерс» дошёл до финала НБА в этом сезоне. После четырёх матчей серии с «Майами Хит» клуб из Лос-Анджелеса лидирует (3-1) и находится в шаге от завоевания титула.
- 10 октября 2020
-
00:37
-
00:18
- 9 октября 2020
-
23:48
-
23:34
-
23:26
-
23:12
-
21:59
-
21:00
-
20:14
-
19:59
-
18:33
-
17:57
-
17:55
-
17:43
-
17:31
-
16:30
-
14:25
-
13:39
-
13:02
-
12:26
-
12:07
-
11:59
-
11:44
-
11:24
-
10:36
-
10:15
-
10:05
-
09:39
-
08:58
-
08:35
-
08:29
-
08:22
-
08:13
-
08:03
-
08:02
Партнерский контент