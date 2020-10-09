Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Хейтер». Дональд Трамп выступил против Леброна Джеймса

«Хейтер». Дональд Трамп выступил против Леброна Джеймса
Баскетбол / НБА 0

Президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Трампу не нравится, как Джеймс высказывается в отношении действующей власти страны. Президент назвал баскетболиста «хейтером».

«Леброн — отличный баскетболист, но люди не желают видеть его таким, каким он себя выставляет. Он хейтер. Люди не хотят видеть этого. Сомневаюсь, что вы с огромным желанием сначала смотрите баскетбольный матч, а затем смотрите на того, кто открыто вас ненавидит. Это нехорошо», — цитирует Трампа Hollywood Reporter.

Леброн Джеймс в составе «Лейкерс» дошёл до финала НБА в этом сезоне. После четырёх матчей серии с «Майами Хит» клуб из Лос-Анджелеса лидирует (3-1) и находится в шаге от завоевания титула.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020