«Хейтер». Дональд Трамп выступил против Леброна Джеймса

Президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Трампу не нравится, как Джеймс высказывается в отношении действующей власти страны. Президент назвал баскетболиста «хейтером».



«Леброн — отличный баскетболист, но люди не желают видеть его таким, каким он себя выставляет. Он хейтер. Люди не хотят видеть этого. Сомневаюсь, что вы с огромным желанием сначала смотрите баскетбольный матч, а затем смотрите на того, кто открыто вас ненавидит. Это нехорошо», — цитирует Трампа Hollywood Reporter.



Леброн Джеймс в составе «Лейкерс» дошёл до финала НБА в этом сезоне. После четырёх матчей серии с «Майами Хит» клуб из Лос-Анджелеса лидирует (3-1) и находится в шаге от завоевания титула.