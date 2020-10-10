Энтони Дэвис усугубил повреждение в пятой игре финала НБА

27-летний американский лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис вновь испытывал проблемы со здоровьем в ходе 5-го матча финальной серии плей-офф НБА с «Майами Хит» (108:111, 3-2).

Как утверждает корреспондентка ESPN Рэйчел Николс в «Твиттере», в первой четверти Дэвис усугубил ушиб правой пятки, полученный в предыдущих встречах. Однако уже к началу второй четверти игрок смог вернуться на паркет.

В игре с «Майами» стал третьим по результативности среди всех игроков обеих команд. На его счету дабл-дабл из 28 очков, 12 подборов и 3 передач. В текущем плей-офф Дэвис провёл 19 встреч, в которых в среднем набирает 28,2 очков и совершает 9,3 подборов и 3,5 передачи.

Следующий матч между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 12 октября. Начало – в 2:30 мск.