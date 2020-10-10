Джимми Батлер установил потрясающий исторический рекорд НБА и рекорд века

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер оформил трипл-дабл из 35 очков, 12 подборов и 11 передач в пятом матче серии финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:108, 2-3).
Батлер — первый игрок в истории НБА, набравший два трипл-дабла в первом за карьеру финале НБА. Батлер — второй баскетболист, набравший не менее 20 очков и 5 передач в каждой из первых 5 игр финала в своей карьере. Ранее это делал только легендарный Майкл Джордан в 1990-х годах прошлого века. Батлер стал вторым игроком, оформившим трипл-дабл с 30 очками и совершившим 5 перехватов в плей-офф. Он присоединился к Гэри Пэйтону, который сделал это в первом раунде плей-офф 2000 года.
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