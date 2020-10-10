Джимми Батлер и Дуайт Ховард устроили стычку на площадке

В начале 5-го матча финальной серии плей-офф НБА между 31-летним лёгким форвардом «Майами Хит» Джимми Батлером и центровым «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайтом Ховардом произошла стычка.

Причиной стычки послужили чересчур активные действия в обороне форварда «Хит» Джимми Батлера, который буквально вытолкал оппонента за пределы площадки. Подоспевшие партнёры быстро разняли игроков, не позволив этой потасовке перерасти в нечто большее.



5-я встреча финальной серии между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит» состоялась в Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных гостей паркета игроков «Хит» — 111:108 (2-3).



Следующий матч между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 12 октября. Начало – в 2:30 мск.