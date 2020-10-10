Леброн Джеймс установил два невероятных достижения в финале НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 40 очков, 13 подборов и 7 передач в пятом матче финала НБА с «Майами Хит».



Джеймс сравнялся с Дереком Фишером по количеству проведённых матчей в плей-офф (259) и делит с ним первое место в истории НБА по этому показателю. В активе Леброна 171 победа, что является лучшим результатом всех времён. Кроме того, Джеймс стал вторым игроком в истории НБА, набравшим 1500 очков в финальных сериях НБА. Леброн присоединился к легендарному Джерри Уэсту, в активе которого которого 1679 очков в финалах.

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершилась 5-я игра финальной серии плей-офф НБА сезона-2019/2020 между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Победу в матче одержали номинальные гости паркета игроки «Хит» — 111:108 (2-3). Следующий матч между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 12 октября. Начало – в 2:30 мск.

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