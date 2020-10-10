Кристапс Порзингис перенёс операцию после разрыва мениска. Срок возвращения неизвестен

Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис перенёс операцию на правом колене, сообщил клуб в пресс-релизе.



Порзингис сразу же начнёт процесс реабилитации. Он получил травму колена в первом матче плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс» в этом году. Кристапс смог выйти на площадку в ещё двух играх серии. Команда объявила диагноз «разрыв мениска» только после пятой игры серии с «Клипперс» (2-4). Порзингис набирал в среднем 20,4 очка, 9,5 подбора и 2,0 блок-шота в первом сезоне в «Маверикс».

Срок возвращения Порзингиса в строй неизвестен. Скорее всего, новый сезон НБА начнётся в январе 2021 года или позже, поэтому вероятность появления латвийского «большого» на паркете на старте следующего регулярного чемпионата является высокой.