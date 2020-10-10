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Джимми Батлер покорил феноменальные рекорды Леброна Джеймса и Майкла Джордана

Джимми Батлер покорил феноменальные рекорды Леброна Джеймса и Майкла Джордана
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер оформил трипл-дабл из 35 очков, 12 подборов и 11 передач в пятом матче серии финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:108, 2-3).

Батлер — второй игрок в истории НБА, который оформил два трипл-дабла с 30+ очков в финале. Леброн Джеймс делал это в 2015 году. Батлер — четвёртый игрок в истории финалов НБА, который набрал трипл-дабл с 30+ очков в матче, где решался исход серии. Джимми присоединился к Леброну Джеймсу, Джеймсу Уорти и Джерри Уэсту. Батлер — четвёртый игрок, набравший в среднем 25 очков и 10 передач за первые пять игр финала НБА. Ранее это удалось Мэджику Джонсону (1987), Майклу Джордану (1991) и Леброну Джеймсу (2017). Уилт Чемберлен, Мэджик Джонсон, Ларри Бёрд, Леброн Джеймс, Дрэймонд Грин и теперь Батлер — игроки более чем с одним набранным трипл-даблом в серии финала НБА.

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