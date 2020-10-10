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«Лейкерс» впервые проиграли в форме в честь Коби Брайанта. Видео невероятной развязки

«Лейкерс» впервые проиграли в форме в честь Коби Брайанта. Видео невероятной развязки
Баскетбол / НБА 0

«Лейкерс» потерпели первое поражение в майках Black Mamba в честь Коби Брайанта в плей-офф 2020 года в пятом матче серии финала НБА с «Майами Хит» (108:111, 3-2).

Пятая игра финала прошла в напряжённой концовке. За последние две минуты команды поочередно выходили вперёд. Атакующий защитник «Хит» Джимми Батлер отвечал на попадания лидеров «Лейкерс» Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, набрав 8 из 10 последних очков команды. За 7 секунд до финальной сирены защитник «Лейкерс» Дэнни Грин при счёте 108:109 после передачи Леброна не реализовал открытый трёхочковый, упустив шанс принести своей команде победу. После этого «Лейкерс» вынужденно сфолили на Тайлере Хирроу, реализовавшем штрафные броски и установившем окончательный счёт — 111:108.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Чёрная форма Black Mamba изготовлена в честь Брайанта, трагически погибшего 26 января 2020 года при крушении вертолёта. «Лейкерс» ранее одержали четыре победы кряду в этой форме в плей-офф сезона-2019/2020.

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