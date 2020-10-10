Леброн Джеймс отреагировал на поражение в пятом матче финала НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о проигрыше в пятом матче финала НБА с «Майами Хит» (108:111, 2-3).

«Нам нужно стать лучше. Просто нужно стать лучше в шестом матче и завершить серию. В этом прелесть игры — иметь возможность соревноваться на высшем уровне. Игра шла рывками. Было несколько сомнительных свистков, после которых Джимми Батлер оказался на линии штрафного броска. Мы не можем этого допускать. Джимми был чертовски идеален на линии штрафных бросков в серии. Нам просто нужно было сделать один шаг. У нас был очень хороший момент, который позволял выиграть матч и серию. Не зателел бросок Дэнни Грина. А потом соперник забрал подбор в нападении, мы потеряли мяч», — цитирует Джеймса ASAP Sports.