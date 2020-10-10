Фрэнк Вогель выступил с обвинениями судей после пятого матча финала НБА

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель объяснил причины проигрыша «озёрников» в пятом матче финальной серии плей-офф НБА с «Майами Хит».
«Да, мы обязательно восстановимся, нет сомнений. Мы были близки к победе. Думаю, два нарушения, которые поставили Батлера на линию штрафных, — прискорбно для игры такого масштаба. Энтони Дэвис сыграл идеально, а до этого Маркиф Моррис держал мяч в руках, в обоих случаях игра должна была продолжаться. Однако нам дали четыре штрафных броска, из-за чего пришлось непросто. Разочарован этим аспектом игры, но мы в порядке. У нас будет лучшая производительность в шестом матче, и мы должны играть лучше на протяжении всех 48 минут, до самой последней минуты», — сказал Вогель после матча.
В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 5-й матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2019/2020 между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Победу в матче одержали номинальные гости паркета игроки «Хит» — 111:108 (2-3). Следующий матч между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 12 октября. Начало – в 2:30 мск.
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